Американец Фред Керли стал чемпионом мира по лёгкой атлетике в беге на 100 метров

Американский легкоатлет Фред Керли одержал победу в соревнованиях по бегу на 100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он пробежал указанную дистанцию за 9,86 секунды.
Второе место в забеге занял его соотечественник Марвин Брэйси. Его результат — 9,88 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один американец, Трэйвон Бромелл, пробежавший стометровку за 9,88 секунды.
Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Бег на 100 метров. Мужчины
1. Фред Керли (США) — 9,86 сек.
2. Марвин Брэйси (США) — 9,88 сек.
3. Трэйвон Бромелл (США) — 9, 88 сек.
4. Облик Севилл (Ямайка) — 9,97 сек.
5. Акани Симбине (ЮАР) — 10,01 сек.
6. Кристиан Коулман (США) — 10,01 сек.
- 17 июля 2022
-
06:32
-
06:14
-
06:01
-
05:52
-
04:32
-
01:04
-
00:16
-
00:07
- 16 июля 2022
-
23:37
-
23:12
-
22:48
-
22:13
-
21:49
-
21:29
-
20:52
-
20:31
-
20:16
-
19:25
-
18:51
-
15:05
-
12:54
-
12:45
-
11:18
-
10:18
- 15 июля 2022
-
22:17
-
19:43
-
19:29
-
18:36
-
18:13
-
17:39
-
16:58
-
16:27
-
15:47
-
14:58
-
12:43