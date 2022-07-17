Американец Фред Керли стал чемпионом мира по лёгкой атлетике в беге на 100 метров

Американский легкоатлет Фред Керли одержал победу в соревнованиях по бегу на 100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он пробежал указанную дистанцию за 9,86 секунды.

Второе место в забеге занял его соотечественник Марвин Брэйси. Его результат — 9,88 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один американец, Трэйвон Бромелл, пробежавший стометровку за 9,88 секунды.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Бег на 100 метров. Мужчины

1. Фред Керли (США) — 9,86 сек.

2. Марвин Брэйси (США) — 9,88 сек.

3. Трэйвон Бромелл (США) — 9, 88 сек.

4. Облик Севилл (Ямайка) — 9,97 сек.

5. Акани Симбине (ЮАР) — 10,01 сек.

6. Кристиан Коулман (США) — 10,01 сек.