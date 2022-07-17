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Фред Керли впервые в карьере выиграл стометровку на чемпионате мира

Фред Керли впервые в карьере выиграл стометровку на чемпионате мира
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В Юджине (штат Орегон, США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В забеге на 100 метров у мужчин победу одержал американец Фред Керли, он пробежал дистанцию за 9,86 секунды.

Благодаря этой победе Керли впервые в карьере стал чемпионом мира в стометровке. До этого в послужном списке американского бегуна уже была золотая медаль чемпионата мира. В 2019 году он со своими партнёрами праздновал победу в командном забеге 4х400 метров.

Фред Керли также является серебряным призёром олимпиады в Токио в беге на 100 метров, бронзовым призёром чемпионата мира – 2019 в беге на 400 метров, а также серебряным призёром чемпионата мира – 2017 в командном забеге 4х400 метров.

Напомним, в сегодняшнем забеге на 100 метров все три призовых места заняли американские бегуны.

Спортивный рекордный забег 30-летнего швейцарца на 100 м.

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