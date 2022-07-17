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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты второго дня соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты второго дня соревнований
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В Юджине (штат Орегон, США) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике. Завершился второй день соревнований, в который было разыграно пять комплектов медалей.

В соревнованиях по метанию молота среди мужчин победу одержал польский атлет Павел Файдек, став пятикратным чемпионом мира. Он показал результат 81,98 м. Второе место занял его соотечественник — Войцех Новицкий (81,03 м). Тройку лучших замкнул норвежец Эйвинд Хенриксен (80,57 м).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Метания
Мужчины. Метание молота. Финал
16 июля 2022, суббота. 22:00 МСК
Окончено
1
Павел Файдек
Польша
81.98
2
Войцех Новицкий
Польша
81.03
3
Эйвинд Хенриксен
Норвегия
80.87

В финальном забеге на 10 000 метров лучший результат показала представительница Эфиопии Летесенбет Гидей. Она преодолела дистанцию за 30 минут 9,94 секунды. Второе место заняла Хеллен Обири из Кении. Тройку лучших замкнула Маргарет Кипкембои из Кении.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. 10000 м. Финал
16 июля 2022, суббота. 22:20 МСК
Окончено
1
Летесенбет Гидей
Эфиопия
30:09.94
2
Хеллен Онсандо Обири
Кения
30:10.02
3
Маргарет Челимо Кипкембои
Кения
30:10.07

В соревнованиях по толканию ядра среди женщин золотую медаль с результатом 20,49 м завоевала американка Чейз Или. Второе место заняла китайская спортсменка Лицзяо Гун. Она отправила ядро на расстояние 20,39 м. Тройку лучших замкнула представительница Нидерландов Джессика Шилдер, её результат — 19,77 м.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Метания
Женщины. Толкание ядра. Финал
17 июля 2022, воскресенье. 04:25 МСК
Окончено
1
Чейз Или
США
20.49
2
Лицзяо Гун
Китай
20.39
3
Джессика Шилдер
Нидерланды
19.77

У прыгунов в длину лучшим стал китайский спортсмен Цзянань Ван, показав в заключительной попытке результат 8,36 м. Это позволило ему обойти греческого спортсмена Митиадиса Тентоглу, который в итоге стал вторым (8,32 м). Тройку призёров замкнул швейцарец Саймон Эхаммер с результатом 8,16 м.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Прыжковые
Мужчины. Прыжки в длину. Финал
17 июля 2022, воскресенье. 04:20 МСК
Окончено
1
Цзянань Ван
Китай
8.36
2
Митиадис Тентоглу
Греция
8.32
3
Саймон Эхаммер
Швейцария
8.16

Завершала программу финалов второго дня стометровка среди мужчин. Весь пьедестал заняли американские спринтеры. Золотую медаль завоевал Фред Керли, который буквально за несколько метров до финиша вырвал победу у конкурентов. Его результат — 9,86 секунды. Вторым финишировал Марвин Брэйси (9,88 секунды). Тройку призёров замкнул Трэйвон Бромелл, пробежавший дистанцию за те же 9,88 секунды, но упустивший серебро по результатам фотофиниша.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. 100 м. Финал
17 июля 2022, воскресенье. 05:50 МСК
Окончено
1
Фред Керли
США
9.86
2
Марвин Брэйси
США
9.88
3
Трэйвон Бромелл
США
9.88
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