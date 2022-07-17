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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: расписание третьего дня соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: расписание третьего дня соревнований
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В Юджине (штат Орегон, США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. С вечера 17 июля до раннего утра 18 июля мск состоится третий день соревнований, в котором будет разыграно семь комплектов медалей.

Расписание третьего дня соревнований на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2022:

16:15. Марафон. Мужчины.

20:35. Семиборье. Женщины. Забеги на 100 метров с барьерами.
21:05. Бег на 400 метров. Мужчины. Предварительные забеги.
21:35. Семиборье. Женщины. Прыжки в высоту.
21:35. Метание молота. Женщины. Финал.
22:00. Бег на 400 метров. Женщины. Предварительные забеги.
23:00. Бег на 10 000 метров. Мужчины. Финал.
23:45. Семиборье. Женщины. Толкание ядра.

03:05. Бег на 110 метров с барьерами. Мужчины. Полуфиналы.
03:05. Метание диска. Мужчины. Квалификация.
03:25. Прыжки с шестом. Женщины. Финал.
03:33. Бег на 100 метров. Женщины. Полуфиналы.
04:03. Бег на 400 метров с барьерами. Мужчины. Полуфиналы.
04:27. Толкание ядра. Мужчины. Финал.
04:38. Семиборье. Женщины. Забеги на 200 метров.
05:00. Бег на 1500 метров. Мужчины. Полуфиналы.
05:30. Бег на 110 метров с барьерами. Мужчины. Финал.
05:50. Бег на 100 метров. Женщины. Финал.

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