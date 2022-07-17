Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский чемпион Примож Роглич снялся с многодневки «Тур де Франс»

Олимпийский чемпион Примож Роглич снялся с многодневки «Тур де Франс»
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в индивидуальной гонке по велоспорту словенец Примож Роглич снялся с многодневки «Тур де Франс». Об этом сообщается в социальных сетях его команды.

Команда Jumbo-Visma, за которую выступает спортсмен, объявила, что Роглич не будет участвовать в 15-м этапе престижной веломногодневки. Словенец досрочно завершил «Тур де Франс» из-за последствий падения, которое произошло по ходу пятого этапа.

«Чтобы должным образом залечить травмы, мы решили, что я сегодня не стартую. Горжусь своим вкладом в текущий зачёт и верю, что команда реализует наши амбиции на жёлтую и зелёную майки. Спасибо всем за большую поддержку», – цитирует Роглича аккаунт Jumbo-Visma в соцсети.

Сегодня в рамках «Тур де Франс» пройдёт 15-й этап. Роглич на данный момент занимает 21-е место в общем зачёте.

Новость по теме
Австралиец Мэттьюс выиграл 14-й этап «Тур де Франс»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022