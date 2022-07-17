Олимпийский чемпион Примож Роглич снялся с многодневки «Тур де Франс»

Олимпийский чемпион 2020 года в индивидуальной гонке по велоспорту словенец Примож Роглич снялся с многодневки «Тур де Франс». Об этом сообщается в социальных сетях его команды.
Команда Jumbo-Visma, за которую выступает спортсмен, объявила, что Роглич не будет участвовать в 15-м этапе престижной веломногодневки. Словенец досрочно завершил «Тур де Франс» из-за последствий падения, которое произошло по ходу пятого этапа.
«Чтобы должным образом залечить травмы, мы решили, что я сегодня не стартую. Горжусь своим вкладом в текущий зачёт и верю, что команда реализует наши амбиции на жёлтую и зелёную майки. Спасибо всем за большую поддержку», – цитирует Роглича аккаунт Jumbo-Visma в соцсети.
Сегодня в рамках «Тур де Франс» пройдёт 15-й этап. Роглич на данный момент занимает 21-е место в общем зачёте.
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