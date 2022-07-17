Немецкая бегунья эффектно упала в ров с водой во время чемпионата мира в Юджине

Немецкая легкоатлетка Леа Майер допустила курьёзную ошибку во время выступления на чемпионате мира – 2022 в Юджине (штат Орегон, США).
В одном из квалификационных забегов на 3000 метров с препятствиями Майер неудачно преодолела один из первых барьеров, споткнулась и всем телом упала в ров с водой. Несмотря на это, Леа продолжила выступление, она преодолела дистанцию за 9.30,8 секунды. Однако данный результат не позволил ей пройти в следующую стадию соревнований.
Фото: Ezra Shaw/Getty Images
Фото: Carmen Mandato/Getty Images
«Я недостаточно агрессивно атаковала препятствие. Это было так глупо. По мне это ударило ещё больнее, потому что эти соревнования подтвердили, что я нахожусь в отличной форме. С другой стороны, приятно видеть, что я хорошо готова. Но больно думать о том, чего я могла достичь», — приводит слова Майер Tag 24.
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