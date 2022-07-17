5-кратная чемпионка ОИ Томпсон-Хера: мы, женщины, не получаем заслуживаемого уважения

Пятикратная олимпийская чемпионка, ямайская бегунья Элейн Томпсон-Хера поделилась своим убеждением, что женщины-спринтеры заслуживают большего признания за свои достижения в беге.

«Кажется, мы не сделали всё возможное, но мы к этому идём. Нам нужно просто продолжать оставаться сосредоточенными, сохранять позитивный настрой и работать, потому что нельзя позволять внешнему шуму отвлекать вас от того, над чем вы усердно трудитесь. Я заметила, что мы, женщины, не получаем того уважения, которого заслуживаем. Вы можете видеть это по всему Интернету. Никто так много о нас не говорит», — приводит слова легкоатлетки официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Элейн является второй самой быстрой женщиной в истории на дистанции 100 метров — с результатом 10,54 секунды. Мировой рекорд в этой дисциплине принадлежит американке Флоренс Гриффит-Джойнер (10,49 секунды).