Российских спортсменов допустили к участию в чемпионате мира по «русским шашкам»

Сборную России допустили к участию в командном чемпионате мира по шашкам-64, который пройдёт в Болгарии, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Федерации шашек России Юрия Чертока.

Данный турнир под эгидой Международной федерации шашек (IDF) пройдет с 25 августа по 1 сентября. Шашки-64 также известны под названием «русские шашки». Мировое первенство по стоклеточным шашкам проводит другая организация — Всемирная федерация шашек (FMJD), которая из-за ситуации на Украине отстранила российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.



«Раньше IDF и FMJD конфликтовали, но около года назад они заключили соглашение, согласно которому соревнования по 64 будет проводить только IDF, а по 100 — FMJD. Санкции практически не коснулись российских игроков в 64, правда, FMJD может расторгнуть соглашение с IDF по причине их участия в соревнованиях, это противоречит её санкциям», — цитирует Чертока ТАСС.