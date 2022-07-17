Российских спортсменов допустили к участию в чемпионате мира по «русским шашкам»

Сборную России допустили к участию в командном чемпионате мира по шашкам-64, который пройдёт в Болгарии, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Федерации шашек России Юрия Чертока.
Данный турнир под эгидой Международной федерации шашек (IDF) пройдет с 25 августа по 1 сентября. Шашки-64 также известны под названием «русские шашки». Мировое первенство по стоклеточным шашкам проводит другая организация — Всемирная федерация шашек (FMJD), которая из-за ситуации на Украине отстранила российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.
«Раньше IDF и FMJD конфликтовали, но около года назад они заключили соглашение, согласно которому соревнования по 64 будет проводить только IDF, а по 100 — FMJD. Санкции практически не коснулись российских игроков в 64, правда, FMJD может расторгнуть соглашение с IDF по причине их участия в соревнованиях, это противоречит её санкциям», — цитирует Чертока ТАСС.
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