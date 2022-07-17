Угандийка упала в полуфинале ЧМ и закатила истерику. Её допустили до решающего забега

Легкоатлетка из Уганды Уинни Наньондо попала в неоднозначную ситуацию в полуфинальном забеге на 1500 метров на чемпионате мира – 2022 в Юджине (штат Орегон, США).

Спортсменка получила небольшой толчок локтем в спину, после чего упала и устроила истерику до самого окончания забега. Толчок совершила итальянская бегунья Гайя Саббатини, пытавшаяся сменить траекторию.

Саббатини в итоге финишировала шестой, однако была дисквалифицирована судейским решением. Узнав о нём, 23-летняя Гайя расплакалась. Итальянка имела мизерные шансы на выход в финал. Наньондо же была допущена до финала.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике продлится до 24 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований.