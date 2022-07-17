Тренера американского спринтера задержала полиция на чемпионате мира по лёгкой атлетике

Тренера по лёгкой атлетике Рану Рейдера, который тренирует американского спринтера Адама Джемили, задержала полиция из-за того, что тот находился в зоне разминки спортсменов без специального разрешения. Об этом сообщает издание The Guardian.
Сообщается, что Рейдер находился в зоне разминки спортсменов перед забегом на 100 метров у мужчин без аккредитации, которую аннулировали по причине расследования по делу тренера о сексуальных домогательствах.
«Служба безопасности обнаружила неаккредитованного человека в зоне разминки спортсменов. Его попросили уйти, но он отказался. Полиция была немедленно уведомлена и отправилась, чтобы убрать его с места проведения.
Когда он заметил, как полицейские приближаются к нему, он покинул место проведения. За пределами места проведения его остановила полиция и сообщила, что если он вернётся на место, то будет арестован за вторжение», — приводит слова World Athletics издание The Guardian.
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