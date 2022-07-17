Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренера американского спринтера задержала полиция на чемпионате мира по лёгкой атлетике

Тренера американского спринтера задержала полиция на чемпионате мира по лёгкой атлетике
Комментарии

Тренера по лёгкой атлетике Рану Рейдера, который тренирует американского спринтера Адама Джемили, задержала полиция из-за того, что тот находился в зоне разминки спортсменов без специального разрешения. Об этом сообщает издание The Guardian.

Сообщается, что Рейдер находился в зоне разминки спортсменов перед забегом на 100 метров у мужчин без аккредитации, которую аннулировали по причине расследования по делу тренера о сексуальных домогательствах.

«Служба безопасности обнаружила неаккредитованного человека в зоне разминки спортсменов. Его попросили уйти, но он отказался. Полиция была немедленно уведомлена и отправилась, чтобы убрать его с места проведения.

Когда он заметил, как полицейские приближаются к нему, он покинул место проведения. За пределами места проведения его остановила полиция и сообщила, что если он вернётся на место, то будет арестован за вторжение», — приводит слова World Athletics издание The Guardian.

Над нашим спортом в мире просто издеваются. Почему Россия продолжает молча платить за это? Над нашим спортом в мире просто издеваются. Почему Россия продолжает молча платить за это?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022