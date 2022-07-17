Александр Жуков надеется, что Дворкович останется президентом ФИДЕ

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков надеется, что Аркадий Дворкович сохранит пост президента Международной шахматной Федерации (ФИДЕ).
«В августе выборы в ФИДЕ. Надеюсь, пост президента останется у представителя Российской Федерации», — приводит слова Александра Жукова ТАСС.
Аркадий Дворкович занимает пост президента ФИДЕ с 3 октября 2018 года. Недавно стало известно, что Дворкович был утверждён в качестве кандидата на пост главы организации на следующий срок.
Выборы пройдут на генеральной ассамблее ФИДЕ 7-8 августа в индийском городе Ченнаи. Помимо Дворковича, кандидатами являются украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли.
Напомним, в марте ФИДЕ объявила, что российские и белорусские шахматисты могут выступать только в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе.
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