Женская сборная Италии стала победителем Лиги Наций по волейболу, всухую обыграв в финале сборную Бразилии.

Итальянки одержали победу со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:22). Финальный поединок прошёл в Турции на стадионе «Анкара Арене».

По итогам группового этапа женская сборная Бразилии заняла второе место, потерпев всего два поражения. Итальянки же заняли третье место, уступив бразильянкам лишь по дополнительным показателям.

В плей-офф итальянки выбили сборную Китая со счетом 3:1 (25:22, 25:19, 24:26, 25:22), сборную Турции 3:0 (25:18, 28:26, 25:22). Сборная Бразилии же на пути к финалу одолела сборную Японии со счетом 3:1 (29:27, 28:26, 20:25, 25:14), сборную Сербии со счетом 3:1 (14:25, 25:18, 26:24, 25:19).

Бронзовые медали Лиги наций завоевала женская сборная Сербии, в матче за третье место сербские волейболистки в трёх сетах переиграли сборную Турции со счётом 27:25, 25:17, 26:24.