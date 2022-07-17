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Анатолий Карпов — о ФИДЕ: такой беспомощной, как сейчас, эта организация не была никогда

Анатолий Карпов — о ФИДЕ: такой беспомощной, как сейчас, эта организация не была никогда
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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал своё отношение к Международной шахматной федерации (ФИДЕ), назвав её в нынешнее время беспомощной организацией.

«Впереди главное — выборы президента ФИДЕ, которая сдала все позиции, какие только можно. Такой беспомощной, как сейчас, эта организация не была никогда. А то, что сотворили с Сергеем Карякиным, — это ужас», — приводит слова Анатолия Карпова ТАСС.

Напомним, россиянин Аркадий Дворкович занимает пост президента ФИДЕ с 3 октября 2018 года. Недавно стало известно, что Дворкович был утверждён в качестве кандидата на пост главы организации на следующий срок.

Выборы пройдут на генеральной ассамблее ФИДЕ 7-8 августа в индийском городе Ченнаи. Помимо Дворковича, кандидатами являются украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли.

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