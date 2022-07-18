Две американки и канадка вошли в призёры по метанию молота среди женщин

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США), вчера, 17 июля, был разыгран очередной комплект медалей. У женщин завершились соревнования по метанию молота. Американская спортсменка Брук Андерсон заняла первое место с результатом 78,96 метра.



На второй строчке расположилась канадка Камрин Роджерс. Её результат – 75,52 метра. Тройку призёров замкнула также представитель США Джани Кассановойд, которая бросила на 74,86 метра.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля 2022 года.



Эти награды позволили американской команде быть лидером командного зачёта. На счету американских спортсменов три золотые медали (больше всех). Всего у них завоёвано семь медалей.