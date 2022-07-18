Чептегеи из Уганды стал победителем на дистанции 10 км на ЧМ-2022

Легкоатлет Джошуа Чептегеи из Уганды стал победителем мужского забега на 10 000 метров. На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США), он преодолел дистанцию за 27.27,43.



Второе место занял кенийский спортсмен Стэнли Уэйтхака Мбуру, закончивший дистанцию за 27.27,90. Тройку замкнул ещё один представитель Уганды Джейкоб Киплимо с результатом 27.27,97.



Ранее на чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2022 эфиопский спортсмен Тамират Тола установил рекорд ЧМ в марафоне. Он преодолел дистанцию за 2 часа 5 минут 36 секунд.

Всего в копилке команды из Уганды две медали. Обе команда заработала в этом забеге.



Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.