Грант Холлоуэй выиграл забег на 110 метров с барьерами, став двукратным чемпионом мира

Американский легкоатлет Грант Холлоуэй одержал победу в соревнованиях по бегу на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он пробежал указанную дистанцию за 13,03 секунды.
Второе место в забеге занял его соотечественник Трей Каннингем. Его результат — 13,08 секунды. Тройку призёров замкнул испанец Асьер Мартинес, пробежавший дистанцию за 13,17 секунды.
Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Бег на 110 метров с барьерами. Мужчины
1. Грант Холлоуэй (США) — 13,03 сек.
2. Трей Каннингем (США) — 13,08 сек.
3. Асьер Мартинес (Испания) — 13, 17 сек.
4. Дамиан Чикер (Польша) — 13,32 сек.
5. Джошуа Зеллер (Великобритания) — 13,33 сек.
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