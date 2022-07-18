Грант Холлоуэй выиграл забег на 110 метров с барьерами, став двукратным чемпионом мира

Американский легкоатлет Грант Холлоуэй одержал победу в соревнованиях по бегу на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он пробежал указанную дистанцию за 13,03 секунды.



Второе место в забеге занял его соотечественник Трей Каннингем. Его результат — 13,08 секунды. Тройку призёров замкнул испанец Асьер Мартинес, пробежавший дистанцию за 13,17 секунды.



Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Бег на 110 метров с барьерами. Мужчины



1. Грант Холлоуэй (США) — 13,03 сек.

2. Трей Каннингем (США) — 13,08 сек.

3. Асьер Мартинес (Испания) — 13, 17 сек.

4. Дамиан Чикер (Польша) — 13,32 сек.

5. Джошуа Зеллер (Великобритания) — 13,33 сек.