Американцы завоевали весь пьедестал в толкании ядра на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике

Американский атлет Райан Краузер одержал победу в соревнованиях по толканию ядра на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он показал результат 22,94 м.



Второе место занял американский спортсмен Джо Матиас Ковач. Он показал результат 22,89 м. Тройку лучших замкнул их соотечественник Джош Олайинка Авотунде. Его результат — 22,29 м.



Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.



Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Толкание ядра. Мужчины



1. Райан Краузер (США) — 22,94

2. Джо Матиас Ковач (США) — 22,89

3. Джош Олайинка Авотунде (США) — 22,29