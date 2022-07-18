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Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: результаты третьего дня соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: результаты третьего дня соревнований
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С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В третий соревновательный день (17-18 июля) было разыграно семь комплектов медалей.

Мужской марафон выиграл Тамират Тола (Эфиопия), метание молота у женщин — Брук Андерсен (США), 10 000 м у мужчин — Джошуа Чептегеи (Уганда), прыжки с шестом у женщин — Кэти Нажотт (США), толкание ядра у мужчин — Райан Краузер (США), 110 м с барьерами у мужчин — Грант Холлоуэй (США), 100 м у женщин — Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка).

Напомним, российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. Марафон
17 июля 2022, воскресенье. 16:15 МСК
Окончено
1
Тамират Тола
Эфиопия
2:05:36
2
Мосинет Геремев
Эфиопия
2:06:44
3
Башир Абди
Бельгия
2:06:48
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Метания
Женщины. Метание молота. Финал
17 июля 2022, воскресенье. 21:35 МСК
Окончено
1
Брук Андерсен
США
78.96
2
Камрин Роджерс
Канада
75.52
3
Джани Кассанавойд
США
74.86
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. 10000 м. Финал
17 июля 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Джошуа Чептегеи
Уганда
27:27.43
2
Стэнли Уэйтхака Мбуру
Кения
27:27.90
3
Джейкоб Киплимо
Уганда
27:27.97
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Прыжковые
Женщины. Прыжки с шестом. Финал
18 июля 2022, понедельник. 03:10 МСК
Окончено
1
Кэти Нажотт
США
4.85
2
Сэнди Моррис
США
4.85
3
Нина Кеннеди
Австралия
4.80
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Метания
Мужчины. Толкание ядра. Финал
18 июля 2022, понедельник. 04:27 МСК
Окончено
1
Райан Краузер
США
22.94
2
Джо Матиас Ковач
США
22.89
3
Джош Олайинка Авотунде
США
22.29
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. 110 м с барьерами. Финал
18 июля 2022, понедельник. 05:30 МСК
Окончено
1
Грант Холлоуэй
США
13.03
2
Трей Каннингем
США
13.08
3
Асьер Мартинес
Испания
13.17
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. 100 м. Финал
18 июля 2022, понедельник. 05:50 МСК
Окончено
1
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс
Ямайка
10.67
2
Шерика Джексон
Ямайка
10.73
3
Элейн Томпсон
Ямайка
10.81
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