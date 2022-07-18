Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: результаты третьего дня соревнований

С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В третий соревновательный день (17-18 июля) было разыграно семь комплектов медалей.

Мужской марафон выиграл Тамират Тола (Эфиопия), метание молота у женщин — Брук Андерсен (США), 10 000 м у мужчин — Джошуа Чептегеи (Уганда), прыжки с шестом у женщин — Кэти Нажотт (США), толкание ядра у мужчин — Райан Краузер (США), 110 м с барьерами у мужчин — Грант Холлоуэй (США), 100 м у женщин — Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка).

Напомним, российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Легкоатлету из Якутии стало плохо на последних метрах дистанции: