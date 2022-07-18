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Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: расписание четвёртого дня соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: расписание четвёртого дня соревнований
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С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. Сегодня, 18 июля, а также ранним утром 19 июля будет разыграно шесть комплектов медалей.

Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

18 июля:

16:15. Женщины. Марафон
19:35. Семиборье. Прыжки в длину
20:55. Семиборье. Метание копья

19 июля:

03:10. Женщины. Метание диска. Квалификация
03:45. Мужчины. Прыжки в высоту. Финал
04:20. Женщины. Тройной прыжок. Финал
04:55. Семиборье. 800 м (последний вид)
05:20. Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал
05:50. Женщины. 1500 м. Финал

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