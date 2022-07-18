Сергей Карякин высказался о своей дисквалификации и оценил слова Магнуса Карлсена

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал ситуацию со своей дисквалификацией. Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Карякина на полгода за поддержку специальной военной операции России на Украине. Также он прокомментировал слова действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена.

«На самом деле эта ситуация очень неприятна ещё и тем, что эта комиссия по этике — это совершенно неизвестные в шахматном мире люди, которых ты видишь и слышишь первый и последний раз в жизни. О существовании этой комиссии, может, кто-то и знал, но кто её возглавляет — какие-то иностранцы, западные люди, и почему они решают, имеет ли тот или иной шахматист право на определённые высказывания?

Бывает, что в турнирах прописывают: «Мы не приемлем никаких политических высказываний». Хорошо, проблем нет. Но здесь ничего такого прописано не было.

Я отобрался в турнир претендентов, где мог побороться за победу и участвовать в матче за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном. Фактически меня просто так дисквалифицировали.

Слова Карлсена? Он поддержал с подколкой, конечно, но в целом да, сказал, что создаётся опасный прецедент. Сегодня дисквалифицировали меня, а завтра — Карлсена, если он сделает что-то не то. Поэтому считаю большой ошибкой, что вся эта ситуация была создана, у ФИДЕ была хорошая репутация. За сто лет, что она существует, не было никаких серьёзных скандалов и отстранений. Чтобы человека не допустили до турнира просто за его позицию — это из ряда вон выходящее событие», — цитирует Карякина ТАСС.

За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?