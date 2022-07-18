Сергей Карякин объяснил, почему сменил гражданство с украинского на российское

Российский гроссмейстер Сергей Карякин объяснил своё решение сменить гражданство с украинского на российское. До 2009 года Карякин представлял Украину. В июле 2009 года он был принят в гражданство России.
«С 12 до 19 лет я жил в Крыму, много тренировался. Но просто не с кем было заниматься. Каждый раз приходилось приглашать тренеров. Чаще из России, иногда — с Украины. Это было накладно и сложно, а главное — не сравнимо с Москвой с точки зрения возможностей. В Москве ты можешь позвонить какому-нибудь гроссмейстеру и через час уже быть у него и играть в шахматы. В Крыму это невозможно.
Помимо этого, спасибо и Российской шахматной федерации, которая создала условия, чтобы я мог заниматься с сильными тренерами. И в РГСУ я поступил, спасибо руководству вуза. Здесь всё было более налажено и правильно для моего дальнейшего развития», — приводит слова Карякина ТАСС.
За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?
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