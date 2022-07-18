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Сергей Карякин назвал любимого шахматиста детства

Сергей Карякин назвал любимого шахматиста детства
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин ответил на вопрос, кто у него был любимым шахматистом из прошлого. Он назвал четвёртого чемпиона мира Александра Алехина.

«В детстве я всегда учился на партиях Алехина. Думаю, он первый, кто понял, насколько важна динамика в шахматах. У него было столько комбинаций красивейших. Даже по современным меркам. На его партиях учился и всем рекомендую. Но в целом рекомендую изучать творчество всех шахматистов мира — это правильно и полезно.

Фишер? Он был абсолютным гением, но себя полностью не раскрыл. Когда он стал чемпионом мира — это был его последний профессиональный шахматный матч. Потом он ушел и сыграл лишь спустя 20 лет один матч, который не имел такого успеха. Хотелось бы, чтобы он после себя оставил больше творчества и шахматного наследия. Но он был абсолютным гением», — приводит слова Карякина ТАСС.

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