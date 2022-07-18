Хенриксен попал в больницу после завоевания медали на чемпионате мира по лёгкой атлетике

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио в метании молота, норвежский легкоатлет Эйвинд Хенриксен, который в минувшие выходные завоевал бронзу на чемпионате мира, попал в больницу. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
По словам Хенриксена, у него возникли проблемы с сердцем. Он на протяжении 13 лет страдает мерцательной аритмией.
«Обычно сердечный ритм возвращается к норме через несколько часов. Но, когда я проснулся на следующее утро, всё это продолжалось. Однако через 23 часа, как это всё началось, пульс восстановился.
Мерцательная аритмия была у меня на протяжении всего турнира. Странно, что это случилось на самом крупном турнире, но я очень рад, что у меня получился хороший бросок, который обеспечил мне медаль», — написал спортсмен.
Собака выиграла легкоатлетическую эстафету в Юте:
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