Девон Аллен совершил фальстарт в 0,001 секунды. Судьям пришлось выгонять его с дорожки

Американский легкоатлет Девон Аллен, выступающий в беге на 110 м с барьерами, спровоцировал скандал в финале на чемпионате мира, который проходит в Юджине (США). Он совершил фальстарт в 0,001 секунды и далеко не сразу согласился покинуть дорожку.

Судья показал Аллену, на счету которого был лучший результат сезона в мире, красную карточку, но он вернулся на старт. Судья подошёл к спортсмену и ещё раз предъявил ему карточку. Девон и на этот раз отказался уходить и вместо этого остался в стартовой зоне. В итоге его всё же вывели с дорожки.

В правилах указано, что реакция, превышающая 0,1 секунды, расценивается как фальстарт. Аллен среагировал на стартовый сигнал 0,099 секунды спустя — таким образом, он совершил фальстарт в одну тысячную.

«Это огорчает. Я среагировал на одну тысячную быстрее, чем нужно. Очень жаль, но таковы правила», — цитирует его NRK.

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