Эфиопка Гебресласе выиграла женский марафон на чемпионате мира по лёгкой атлетике

В Юджине (штат Орегон, США) завершился женский марафон на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Победительницей соревнований стала эфиопка Готитом Гебресласе. Она преодолела дистанции за 2 часа 18 минут и 11 секунд.

Второе место заняла Джудит Корир из Кении. Её результат составил 2:18.20. Тройку лучших замкнула Лона Чемтай Сальпетер из Израиля. Она преодолела дистанцию за 2:20.18.

Напомним, российские спортсмены не допущены к соревнованиям на чемпионате мира из-за украинских событий. Пока неизвестно, когда отстранение закончится.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Марафон. Женщины

1. Готитом Гебресласе (Эфиопия) — 2:18.11.

2. Джудит Корир (Кения) — 2:18.20.

3. Лона Чемтай Сальпетер (Израиль) — 2:20.18.