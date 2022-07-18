Эфиопка Гебресласе выиграла женский марафон на чемпионате мира по лёгкой атлетике
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В Юджине (штат Орегон, США) завершился женский марафон на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Победительницей соревнований стала эфиопка Готитом Гебресласе. Она преодолела дистанции за 2 часа 18 минут и 11 секунд.
Второе место заняла Джудит Корир из Кении. Её результат составил 2:18.20. Тройку лучших замкнула Лона Чемтай Сальпетер из Израиля. Она преодолела дистанцию за 2:20.18.
Напомним, российские спортсмены не допущены к соревнованиям на чемпионате мира из-за украинских событий. Пока неизвестно, когда отстранение закончится.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Марафон. Женщины
1. Готитом Гебресласе (Эфиопия) — 2:18.11.
2. Джудит Корир (Кения) — 2:18.20.
3. Лона Чемтай Сальпетер (Израиль) — 2:20.18.
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