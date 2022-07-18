Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Эфиопка Гебресласе выиграла женский марафон на чемпионате мира по лёгкой атлетике

Эфиопка Гебресласе выиграла женский марафон на чемпионате мира по лёгкой атлетике
Комментарии

В Юджине (штат Орегон, США) завершился женский марафон на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Победительницей соревнований стала эфиопка Готитом Гебресласе. Она преодолела дистанции за 2 часа 18 минут и 11 секунд.

Второе место заняла Джудит Корир из Кении. Её результат составил 2:18.20. Тройку лучших замкнула Лона Чемтай Сальпетер из Израиля. Она преодолела дистанцию за 2:20.18.

Напомним, российские спортсмены не допущены к соревнованиям на чемпионате мира из-за украинских событий. Пока неизвестно, когда отстранение закончится.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Марафон. Женщины

1. Готитом Гебресласе (Эфиопия) — 2:18.11.
2. Джудит Корир (Кения) — 2:18.20.
3. Лона Чемтай Сальпетер (Израиль) — 2:20.18.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. Марафон
18 июля 2022, понедельник. 16:15 МСК
Идёт
1
Сара Кляйн
Австралия
1
Готитом Гебресласе
Эфиопия
2:18:11
2
Мике Гориссен
Бельгия
2
Джудит Корир
Кения
2:18:20
3
Милица Мирчева
Болгария
3
Лона Чемтай Сальпетер
Израиль
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022