Чемпионке мира Чепнгетич стало плохо во время марафона

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США), состоялся женский марафон. Забег сложился неудачно для чемпионки мира Рут Чепнгетич из Кении. Ей стало плохо во время гонки после того, как она преодолела половину дистанции. Закончить забег ей так и не удалось.

Фото: SVT

Победительницей соревнований стала эфиопка Готитом Гебресласе. Она преодолела дистанцию за 2 часа 18 минут и 11 секунд.



Второе место заняла Джудит Корир из Кении. Её результат составил 2:18.20. Тройку лучших замкнула Лона Чемтай Сальпетер из Израиля. Она преодолела дистанцию за 2:20.18.

Представительница Кении — не единственная участница забега, которой стало плохо. После финиша сознание потеряла шведка Каролина Викстрём.