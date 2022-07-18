Звезда НФЛ: Аллена наказали за то, что он слишком быстрый. Следите за собой

Бывший американский квотербек Роберт Гриффин III отреагировал на резонансный инцидент, который произошёл во время чемпионата мира по лёгкой атлетике. Американский легкоатлет Девон Аллен, выступающий в беге на 110 м с барьерами, был дисквалифицирован из-за фальстарта. Он совершил фальстарт в 0,001 секунды. Спортсмен долго отказывался уходить с дорожки, несмотря на требование судьи.
Гриффин поддержал соотечественника. По мнению звезды НФЛ, легкоатлета наказали несправедливо.
«Аллен не сорвался с места раньше времени. Там не было фальстарта. Аллена наказали за то, что он слишком быстрый. Следите за собой», — написал в соцсетях Гриффин.
В правилах указано, что реакция, превышающая 0,1 секунды, расценивается как фальстарт. Аллен среагировал на стартовый сигнал спустя 0,099 секунды — таким образом, он совершил фальстарт в одну тысячную.
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