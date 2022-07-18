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Трёхкратный олимпийский чемпион Силадьи стал чемпионом мира по фехтованию

Трёхкратный олимпийский чемпион Силадьи стал чемпионом мира по фехтованию
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Венгерский саблист Арон Силадьи стал победителем чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Каире (Египет). В финале турнира трёхкратный олимпийский чемпион победил француза Максима Пьянфетти.

Бронзовые медали получили румын Юлиан Теодосиу и представитель Грузии Сандро Базадзе.

В соревнованиях шпажисток золотую медаль завоевала Сон Се На из Южной Кореи. В финале она победила немку Александру Ндоло. Бронзовые медали получили Виван Кон из Гонконга и итальянка Росселла Фьяминго.

Соревнования в Каире завершатся 23 июля. Российские спортсмены в турнире не участвуют. Российских фехтовальщиков отстранили от международных соревнований из-за украинских событий. Пока срок отстранения неизвестен.

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