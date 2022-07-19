Олимпийский чемпион в беге на 200 м снялся с данной дистанции на ЧМ по лёгкой атлетике

Олимпийский чемпион на дистанции 200 метров, канадец Андре Де Грасс не будет соревноваться в беге на 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, сообщает NBC Sports со ссылкой на Athletics Canada.
По данным источника, Де Грасс отказался участвовать в забеге, так как продолжает восстанавливаться после перенесённого коронавируса. Ранее Андре выбыл в полуфинале на дистанции 100 м на чемпионате мира в Юджине (США).
Тогда канадец сказал, что не доволен выступлением, и будет принимать решения о дальнейших выступлениях на турнире с тренером. Сообщается, что Де Грасс планирует пробежать эстафету 4х100 м, которая пройдёт в два этапа: квалификация в субботу (04:05 мск) и финал в воскресенье (05:50 мск).
На Олимпийских играх в Токио (Япония) Де Грасс выиграл дистанцию 200 м с рекордом для Канады – 19,62 с. Лучшее время Андре на 200 м в 2022 году — 20,38 с.
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