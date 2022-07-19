Названы точные даты проведения Олимпийских игр 2028 года

Официальный сайт Оргкомитета Олимпийских игр 2028 года опубликовал точные даты проведения турнира.
Церемония открытия Олимпийских игр в Лос-Анджелесе назначена на 14 июля 2028 года, Игры продлятся до 30 июля 2028 года. Паралимпийские игры начнутся 15 августа 2028 года и завершатся 27 августа 2028 года.
Объявление о датах Игр ОИ-2028 произошло после того, как президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и член МОК и председатель координационной комиссии Игр-2028 Николь Ховерц посетили Лос-Анджелес, чтобы рассмотреть планирование турнира.
Ожидается, что 15 000 спортсменов примут участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе.
Лос-Анджелес в третий раз в истории примет Олимпийские игры. Ранее тут уже проводился турнир в 1932 и 1984 годах.
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