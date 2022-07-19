Украинец Проценко завоевал бронзу ЧМ в прыжках в высоту. Чемпионом стал катарец Баршим

Катарский легкоатлет Мутаз Эсса Баршим одержал победу в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Она покорил высоту в 2,37 метра.



Второе место занял кореец Санхёк Ву. Его результат — 2,35 метра. Тройку призёров замкнул украинец Андрей Проценко, взявший высоту в 2,33 метра.



Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прыжки в высоту. Мужчины

1. Мутаз Эсса Баршим (катар) — 2,37 м.

2. Санхёк Ву (Южная Корея) — 2,35 м.

3. Андрей Проценко (Украина) — 2,33 м.

4. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,33 м.

5. Шелби Макивен (США) — 2,30 м.

6. Джанго Ловетт (Канада) — 2,27 м. 6. Луис Энрике Сайяс (Куба) — 2,27 м.