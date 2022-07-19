Украинец Проценко завоевал бронзу ЧМ в прыжках в высоту. Чемпионом стал катарец Баршим

Катарский легкоатлет Мутаз Эсса Баршим одержал победу в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Она покорил высоту в 2,37 метра.
Второе место занял кореец Санхёк Ву. Его результат — 2,35 метра. Тройку призёров замкнул украинец Андрей Проценко, взявший высоту в 2,33 метра.
Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прыжки в высоту. Мужчины
1. Мутаз Эсса Баршим (катар) — 2,37 м.
2. Санхёк Ву (Южная Корея) — 2,35 м.
3. Андрей Проценко (Украина) — 2,33 м.
4. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,33 м.
5. Шелби Макивен (США) — 2,30 м.
6. Джанго Ловетт (Канада) — 2,27 м. 6. Луис Энрике Сайяс (Куба) — 2,27 м.
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