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Украинец Проценко завоевал бронзу ЧМ в прыжках в высоту. Чемпионом стал катарец Баршим

Украинец Проценко завоевал бронзу ЧМ в прыжках в высоту. Чемпионом стал катарец Баршим
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Катарский легкоатлет Мутаз Эсса Баршим одержал победу в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Она покорил высоту в 2,37 метра.

Второе место занял кореец Санхёк Ву. Его результат — 2,35 метра. Тройку призёров замкнул украинец Андрей Проценко, взявший высоту в 2,33 метра.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прыжки в высоту. Мужчины

1. Мутаз Эсса Баршим (катар) — 2,37 м.
2. Санхёк Ву (Южная Корея) — 2,35 м.
3. Андрей Проценко (Украина) — 2,33 м.
4. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,33 м.
5. Шелби Макивен (США) — 2,30 м.
6. Джанго Ловетт (Канада) — 2,27 м. 6. Луис Энрике Сайяс (Куба) — 2,27 м.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Прыжковые
Мужчины. Прыжки в высоту. Финал
19 июля 2022, вторник. 03:45 МСК
Окончено
1
Мутаз Эсса Баршим
Катар
2.37
2
Санхёк Ву
Южная Корея
2.35
3
Андрей Проценко
Украина
2.33
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