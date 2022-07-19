Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: результаты четвёртого дня соревнований

С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В четвёртый соревновательный день (18-19 июля) было разыграно шесть комплектов медалей.

Женский марафон выиграла Готитом Гебресласе (Эфиопия), прыжки в высоту у мужчин — Мутаз Эсса Баршим (Катар), тройной прыжок у женщин — Юлимар Рохас (Венесуэла), 3 000 м стипль-чез у мужчин — Суфьян Эль-Баккали (Марокко), 1 500 м у женщин — Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения), семиборье у женщин — Нафиссату Тьям (Бельгия).

Напомним, российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Самые крутые победы России в лёгкой атлетике: