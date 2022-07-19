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Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: результаты четвёртого дня соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: результаты четвёртого дня соревнований
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С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В четвёртый соревновательный день (18-19 июля) было разыграно шесть комплектов медалей.

Женский марафон выиграла Готитом Гебресласе (Эфиопия), прыжки в высоту у мужчин — Мутаз Эсса Баршим (Катар), тройной прыжок у женщин — Юлимар Рохас (Венесуэла), 3 000 м стипль-чез у мужчин — Суфьян Эль-Баккали (Марокко), 1 500 м у женщин — Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения), семиборье у женщин — Нафиссату Тьям (Бельгия).

Напомним, российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. Марафон
18 июля 2022, понедельник. 16:15 МСК
Окончено
1
Готитом Гебресласе
Эфиопия
2:18:11
2
Джудит Корир
Кения
2:18:20
3
Лона Чемтай Сальпетер
Израиль
2:20:18
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Прыжковые
Мужчины. Прыжки в высоту. Финал
19 июля 2022, вторник. 03:45 МСК
Окончено
1
Мутаз Эсса Баршим
Катар
2.37
2
Санхёк Ву
Южная Корея
2.35
3
Андрей Проценко
Украина
2.33
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Прыжковые
Женщины. Тройной прыжок. Финал
19 июля 2022, вторник. 04:20 МСК
Окончено
1
Юлимар Рохас
Венесуэла
15.47
2
Шаника Рикеттс
Ямайка
14.89
3
Тори Франклин
США
14.72
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал
19 июля 2022, вторник. 05:20 МСК
Окончено
1
Суфьян Эль-Баккали
Марокко
8:25.13
2
Ламеха Гирма
Эфиопия
8:26.01
3
Консеслус Кипруто
Кения
8:27.92
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. 1500 м. Финал
19 июля 2022, вторник. 05:50 МСК
Окончено
1
Фаит Чепнгетич Кипьегон
Кения
3:52.96
2
Гудаф Цегай
Эфиопия
3:54.52
3
Лора Мьёр
Великобритания
3:55.28
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Многоборья
Семиборье. Итоговое положение
19 июля 2022, вторник. 06:00 МСК
Окончено
1
Нафиссату Тьям
Бельгия
6947
2
Анук Веттер
Нидерланды
6867
3
Анна Холл
США
6755
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