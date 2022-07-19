Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: расписание пятого дня соревнований

С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В ночь на среду, 20 июля, по московскому времени будет разыграно четыре комплекта медалей.
Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
3:40. Женщины. Прыжки в высоту. Финал
4:30. Мужчины. Метание диска. Финал
5:30. Мужчины. 1500 м. Финал
5:50. Мужчины. 400 м с барьерами. Финал
Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.
Напомним, что сейчас в общем медальном зачёте лидирует сборная США с 16 медалями (шесть золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых), на втором месте сборная Эфиопии с шестью медалями (три золотых и три серебряных), на третьем месте сборная Кении также с шестью медалями (одна золотая, три серебряных и две бронзовых).
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