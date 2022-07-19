Бельгийка Нафиссату Тьям завоевала золото ЧМ в семиборье

Бельгийская легкоатлетка Нафиссату Тьям, выступающая в семиборье, одержала победу на чемпионате мира, который проходит в Юджине (США). По итогам семи видов спортсменка заработала 6947 очков.

Серебряную медаль завоевала Анук Веттер из Нидерландов, уступившая победительнице 80 очков. Третьей стала представительница США Анна Холл.

Напомним, российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике. Женщины. Семиборье. Итоговое положение

1. Нафиссату Тьям (Бельгия) — 6947 очков

2. Анук Веттер (Нидерланды) — 6867

3. Анна Холл (США) — 6755

4. Адрианна Сулек (Польша) — 6672

5. Ноор Видтс (Бельгия) — 6559

6. Анник Калин (Швейцария) — 6464

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