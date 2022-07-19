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Самая титулованная спринтерша в истории поправила парик по ходу забега и вышла в 1/2 ЧМ

Самая титулованная спринтерша в истории поправила парик по ходу забега и вышла в 1/2 ЧМ
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Ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс во время забега на 200 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США), испытала проблемы со своим париком, который она была вынуждена поправить, потеряв драгоценное время.

Во время забега спортсменка почувствовала, что её парик сползает с головы. Фрейзер-Прайс, несмотря на инцидент, пришла к финишу второй, квалифицировавшись в полуфинал, уступив лишь Аминате Сейни из Нигера.

Напомним, что недавно Фрейзер-Прайс одержала победу в соревнованиях по бегу на 100 метров, тем самым завоевав своё десятое золото на чемпионатах мира. На её счету ранее были четыре золотые медали, завоёванные на дистанции 100 м, четыре золотые медали в составе эстафеты 4х100 м и одно золото на 200 м.

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