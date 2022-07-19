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Кения впервые с 2005 года осталась без золота ЧМ в мужском стипль-чезе

Кения впервые с 2005 года осталась без золота ЧМ в мужском стипль-чезе
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Кенийские легкоатлеты впервые с 2005 года не смогли завоевать золото чемпионата мира на дистанции 3000 метров (стипль-чез) у мужчин. На ЧМ-2022, который проходит в Юджине (США), золото завоевал марокканец Суфьян Эль-Баккали, а кениец Консеслус Кипруто стал третьим.

До этого Кения проигрывала стипль-чез на чемпионате мира в 2005 году. Тогда на турнире в Хельсинки (Финляндия) золото завоевал представитель Катара Саиф Саед Шахин, а кениец Эсекьель Кембой взял серебряную медаль. После этого семь золотых медалей подряд в стипль-чезе завоевала Кения: в 2007 году — Бримин Кипруто, с 2009 по 2015 год — Эсекьель Кембой, в 2017 и 2019 годах — Консеслус Кипруто.

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