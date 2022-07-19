Ирина Винер-Усманова: можем сделать альтернативные даже Олимпийским играм соревнования

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о том, как предотвратить разговоры о смене спортивного гражданства в период отстранения россиян от участия в международных соревнованиях.

На днях о возможной смене спортивного гражданства заявили известные российские теннисисты Дарья Касаткина и Андрей Рублёв.

«Думаю, что руководство федераций и министерство спорта не делают достаточно шагов для того, чтобы пересмотреть уже устаревшие на сегодняшний день законы по физической культуре и спорту, которые предусматривали одно, а в текущих реалиях наблюдается другое. И спортсмен остаётся без соревнований. У нас, в художественной гимнастике, почти каждую неделю проходят турниры, как было и раньше. Соревнования не только для сборной команды, но и для всей России. Поэтому у нас вообще не стоит такой вопрос на повестке дня. С другой стороны, как сказал Владимир Владимирович, нужно поддерживать спортсменов в финансовом плане. И предусматривать призовые, соотносимые с теми, которые они получали, когда выступали за рубежом или когда к нам приезжали зарубежные спортсмены. Наши спортсмены должны иметь такие же возможности. Тогда, я уверена, их не будет тянуть за кордон.

Нужно быстро перестроиться, сделать клубные соревнования среди дружественных стран. С ними нужно поддерживать отношения, делать свои лиги, свои клубные турниры международные. Можем сделать альтернативные даже Олимпийским играм соревнования. Спортсмены готовы. Только недавно вот разрешили проводить международные соревнования, если в них принимает участие не первый состав иностранной команды. Огромных усилий стоит это переделать. Надо, чтобы федерации работали в одной упряжке с министерством спорта», — приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости».