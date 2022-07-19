Словацкий тренер Томаш Главаты покинул гандбольный «Ростов-Дон»

Словацкий тренер Томаш Главаты и женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» завершили совместную работу, сообщается на сайте ростовской команды.

Главаты вошёл в тренерский штаб «Ростов-Дона» в сезоне-2018/2019, а в октябре 2020 года пополнил состав наставников сборной России. В апреле 2022 года словацкий специалист был назначен главным тренером «Ростов-Дона» и в конце мая привёл команду к золоту чемпионата России.

«В этом клубе я получил очень много нового, трудно назвать абсолютно всё, что я впитал в себя. Возможно, я счастливчик, ведь мне удалось учиться, слушать, находиться здесь, узнавать, как думают люди в этой огромной стране. Прежде всего хочу поблагодарить игроков за их работу, за отношение к делу. Большое спасибо за все эмоции и за каждый момент. Благодарю тренерский штаб, который выкладывался по максимуму.

Желаю болельщикам продолжать в позитивном ключе поддерживать команду, так же делиться своей энергией с девочками, потому что они этого заслуживают за свой упорный труд. Продолжайте в том же духе, оставайтесь такими же классными, крутыми! Давай, Ростов!» — приводит слова Главаты пресс-служба «Ростов-Дона».

Покинув «Ростов-Дон», Главаты присоединился к норвежскому «Вайперсу», где будет выполнять обязанности ассистента главного тренера. Ранее в ту же команду перешла олимпийская чемпионка Анна Вяхирева, выступавшая за «Ростов-Дон».