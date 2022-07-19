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Каннон выиграл чемпионат мира по фехтованию

Каннон выиграл чемпионат мира по фехтованию
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Олимпийский чемпион в личном первенстве француз Ромен Каннон стал победителем чемпионата мира по фехтованию. Соревнования проходят в Каире (Египет).

В финальной схватке он победил японца Казуясу Минобе. Бронзовые медали завоевали бельгиец Нейссер Лойола и украинец Игорь Рейзлин.

В женских соревнованиях победу одержала француженка Изаора Тибюс. Она в финале нанесла поражение итальянке Арианне Эрриго. Бронзовые медали достались румынке Марии Болдор и американке Ли Кифер.

Чемпионат мира в Каире будет проходить до 23 июля. Российские спортсмены в соревнованиях не участвуют. Российских фехтовальщиков отстранили от международных соревнований из-за украинских событий. Пока срок отстранения неизвестен.

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