Каннон выиграл чемпионат мира по фехтованию
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Олимпийский чемпион в личном первенстве француз Ромен Каннон стал победителем чемпионата мира по фехтованию. Соревнования проходят в Каире (Египет).
В финальной схватке он победил японца Казуясу Минобе. Бронзовые медали завоевали бельгиец Нейссер Лойола и украинец Игорь Рейзлин.
В женских соревнованиях победу одержала француженка Изаора Тибюс. Она в финале нанесла поражение итальянке Арианне Эрриго. Бронзовые медали достались румынке Марии Болдор и американке Ли Кифер.
Чемпионат мира в Каире будет проходить до 23 июля. Российские спортсмены в соревнованиях не участвуют. Российских фехтовальщиков отстранили от международных соревнований из-за украинских событий. Пока срок отстранения неизвестен.
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