Польская копьеметательница покорила болельщиков необычным разбегом. Видео

Польская легкоатлетка Адрианна Сулек, специализирующаяся на многоборье, стала одной из героинь чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (Орегон, США). Спортсменка использовала необычную технику разбега перед тем, как бросить копьё.



Сулек активно размахивала рукой и подпрыгивала, когда разбегалась. Несмотря на необычную технику, она показала четвёртый результат. Ей совсем немного не хватило, чтобы завоевать бронзу.



Довольно быстро видео со спортсменкой стало вирусным. Многие фанаты предположили, что Сулек могла бы добиться большого успеха в работе с оркестром.

Российские спортсмены были отстранены от чемпионата мира из-за украинских событий.

Права на видео принадлежат World Athletics.