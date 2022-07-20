«Тюремные условия». Шведские легкоатлеты отказались жить в предложенном американцами отеле

Шведские спортсмены не очень впечатлились условиями проживания на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (США), информирует Expressen.
Издание отмечает, что внешне кампус, в котором располагаются участники соревнований, снаружи выглядит очень прилично – деревья и аллеи вдоль улиц, симпатичные маленькие деревянные домики, пышные зелёные зоны, в которых можно выпить кофе и просто отдохнуть после дневной тренировки.
При этом внутри, в сущности, большого здания студенческого общежития, где было предложено расквартироваться спортсменам, всё иначе. Комнаты оборудованы раскладной кроватью, двумя письменными столами и двумя шкафами. Глава шведской делегации Кайса Бергквист похвалила еду и близость тренировочных зон, но сказала, что жить спортсмены вынуждены по-спартански. А на прямой вопрос о том, не напоминают ли условия тюремные, Бергквист ответила утвердительно.
Также издание сообщает, что ряд спортсменов благодаря усилиям одного из всемирно известных спортивных брендов не стали жить в этом общежитии и разместились отдельно от сборной, в другой гостинице. В частности, речь о шведском прыгуне с шестом, олимпийском чемпионе Армане Дюплантисе, а также о марафонцах Давиде Нильссоне и Ханне Линдхольм.
45-летняя Бергквист – в прошлом титулованная шведская спортсменка по прыжкам в высоту. В 2001 и 2003 годах в Лиссабоне и Бирмингеме соответственно она выигрывала золото чемпионата мира в помещении, в 2005-м стала чемпионкой турнира в Хельсинки. Также на её счету две победы на чемпионатах Европы и бронза на летних Олимпийских играх в Сиднее (2000).
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