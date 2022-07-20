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Великобританец Джейк Уайтман взял золото в забеге на 1500 м на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике

Великобританец Джейк Уайтман взял золото в забеге на 1500 м на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике
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Спортсмен из Великобритании Джейк Уайтман одержал победу в соревнованиях по бегу на 1500 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он показала результат 3 минуты и 29,23 секунды.

Второе место занял спортсмен, представляющий Норвегию, Якоб Ингебригтсен. Он показал результат в 3 минуты и 29,47 секунды. Тройку лучших замкнул испанский атлет Мохамед Катир. Его результат — 3 минуты и 29,90 секунды.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Бег на 1500 м. Мужчины

1. Джейк Уайтман (Великобритания) — 3.29,23.
2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 3.29,47.
3. Мохамед Катир (Испания) — 3.29,90.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. 1500 м. Финал
20 июля 2022, среда. 05:30 МСК
Окончено
1
Джейк Уайтман
Великобритания
3:29.23
2
Якоб Ингебригтсен
Норвегия
3:29.47
3
Мохамед Катир
Испания
3:29.90
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