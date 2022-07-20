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Бразилец Дос Сантос стал чемпионом мира в забеге на 400 м с барьерами

Бразилец Дос Сантос стал чемпионом мира в забеге на 400 м с барьерами
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Спортсмен из Бразилии Алисон Дос Сантос одержал победу в соревнованиях по бегу на 400 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он показала результат 46,29 секунды.

Второе место занял спортсмен, представляющий США, Рай Бенджамин. Он показал результат в 46,89 секунды. Тройку лучших замкнул также американский атлет Тревор Бэйсситт. Его результат — 47,39 секунды.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Бег на 400 м с барьерами. Мужчины

1. Алисон Дос Сантос (США) — 46.29
2. Рай Бенджамин (США) — 46.89
3. Тревор Бэйссист (США) — 47.39

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. 400 м с барьерами. Финал
20 июля 2022, среда. 05:50 МСК
Окончено
1
Алисон Дос Сантос
Бразилия
46.29
2
Рай Бенджамин
США
46.89
3
Тревор Бэйсситт
США
47.39
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