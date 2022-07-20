Олимпийский чемпион Столь высмеял условия проживания на ЧМ-2022 в США

Олимпийский чемпион по метанию диска швед Даниэль Столь высмеял условия проживания на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США).



«Это весело. Вот немного по-военному. Это похоже на тренировку по переподготовке. Я ещё не испытал общие туалеты на себе. В остальном же у меня нет никаких претензий», – приводит слова Столя Expressen.



Столь стал четвёртым в соревнованиях по метанию диска с результатом 67,10 метра. Возникли сомнения в физической форме олимпийского чемпиона, когда он не смог превысить квалификационный лимит ровно на 66 метров в отборочном цикле. Там он показал результат 65,95 метра и стал седьмым, но в финале он сумел улучшить своё место в общем зачёте, но на пьедестал так и не попал.



Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

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