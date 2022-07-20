Паттерсон — об исключении всех россиян с ЧМ-2022: легкомысленно относиться к этому нельзя

Чемпионка мира в прыжках в высоту Элеанор Паттерсон прокомментировала отстранение российских спортсменов от спортивных соревнований.



«На эту тему трудно рассуждать, я не собираюсь лгать. Ты видишь обе стороны этой истории. Ты не видишь всю историю одновременно. Неприятно видеть, что кого-то с таким высоким талантом и наградами здесь нет. Но, в конце концов, спорт стал таким политическим. Вы бы этого не хотели, но это стало платформой, и, к сожалению, то, что происходит в мире, не в порядке.



Очевидно, что спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), которая идёт прямо сейчас, очень публична, и она освещается. К сожалению, другие конфликты не так освещены. К сожалению, мы как общество отодвинули всё в сторону и не выявили другие конфликты. Но я бы не хотела легкомысленно относиться к решению исключить целую нацию», – приводит слова Паттерсон The San Diego Union-Tribune.

Паттерсон одержала победу в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Она покорила высоту в 2,02 м с первой попытки.