Отец британского чемпиона мира Уайтмана был анонсером на стадионе

Отец британского чемпиона мира в беге на 1500 метров Джейка Уайтмана был анонсером на стадионе во время победы своего сына.



Уайтман одержал победу в соревнованиях по бегу на 1500 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он показала результат 3 минуты и 29,23 секунды.



«Это мой сын, и он – чемпион мира», – поделился эмоциями отец спортсмена со всей ареной через дикторский микрофон.



Второе место занял спортсмен, представляющий Норвегию, Якоб Ингебригтсен. Он показал результат в 3 минуты и 29,47 секунды. Тройку лучших замкнул испанский атлет Мохамед Катир. Его результат — 3 минуты и 29,90 секунды.



Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

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