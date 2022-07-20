Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты пятого дня соревнований

С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В пятый соревновательный день (19-20 июля) было разыграно четыре комплекта медалей.

Прыжки в высоту у женщин выиграла австралийка Элеанор Паттерсон, метание диска у мужчин — словенец Кристьян Чех, 1500 метров у мужчин — Джейк Уайтман (Великобритания), 400 метров с барьерами у мужчин — Алисон Дос Сантос (Бразилия).

Напомним, российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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