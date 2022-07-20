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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты пятого дня соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты пятого дня соревнований
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С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В пятый соревновательный день (19-20 июля) было разыграно четыре комплекта медалей.

Прыжки в высоту у женщин выиграла австралийка Элеанор Паттерсон, метание диска у мужчин — словенец Кристьян Чех, 1500 метров у мужчин — Джейк Уайтман (Великобритания), 400 метров с барьерами у мужчин — Алисон Дос Сантос (Бразилия).

Напомним, российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Прыжковые
Женщины. Прыжки в высоту. Финал
20 июля 2022, среда. 03:40 МСК
Окончено
1
Элеанор Паттерсон
Австралия
2.02
2
Ярослава Могучих
Украина
2.02
3
Елена Валлортигара
Италия
2.00
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Метания
Мужчины. Метание диска. Финал
20 июля 2022, среда. 04:33 МСК
Окончено
1
Кристьян Чех
Словения
71.13
2
Миколас Алекна
Литва
69.27
3
Андрюс Гудзюс
Литва
67.55
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. 1500 м. Финал
20 июля 2022, среда. 05:30 МСК
Окончено
1
Джейк Уайтман
Великобритания
3:29.23
2
Якоб Ингебригтсен
Норвегия
3:29.47
3
Мохамед Катир
Испания
3:29.90
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. 400 м с барьерами. Финал
20 июля 2022, среда. 05:50 МСК
Окончено
1
Алисон Дос Сантос
Бразилия
46.29
2
Рай Бенджамин
США
46.89
3
Тревор Бэйсситт
США
47.39
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