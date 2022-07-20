Бывший регбист сборной Англии был обнаружен мёртвым в гостиничном номере
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Бывший регбист, игравший за сборную Англии, Рики Биби был обнаружен мёртвым в одном из отелей Флоренции.
Сообщается, что Рики прилетел на отдых в Италию со своей второй половинкой. Пара пришла в номер вечером в хорошем настроении, однако уже утром из номера выскочила девушка в крови, кричащая с просьбами о помощи. Выяснилось, что в тот момент бывший спортсмен был уже мёртв. Он перенёс сердечный приступ.
Полицейские заявили, что, предположительно, причиной смерти стала неудачная секс-игра, но не исключается версия с домашним насилием.
Спутница Рики перенесла операцию, так как девушка потеряла много крови в ту ночь.
Рики Биби принял участие в 11 сезонах в разных командах из Великобритании и завершил карьеру из-за травмы в 2012 году.
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