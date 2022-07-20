Бывший регбист сборной Англии был обнаружен мёртвым в гостиничном номере

Бывший регбист, игравший за сборную Англии, Рики Биби был обнаружен мёртвым в одном из отелей Флоренции.

Сообщается, что Рики прилетел на отдых в Италию со своей второй половинкой. Пара пришла в номер вечером в хорошем настроении, однако уже утром из номера выскочила девушка в крови, кричащая с просьбами о помощи. Выяснилось, что в тот момент бывший спортсмен был уже мёртв. Он перенёс сердечный приступ.

Полицейские заявили, что, предположительно, причиной смерти стала неудачная секс-игра, но не исключается версия с домашним насилием.

Спутница Рики перенесла операцию, так как девушка потеряла много крови в ту ночь.

Рики Биби принял участие в 11 сезонах в разных командах из Великобритании и завершил карьеру из-за травмы в 2012 году.