Президент ФШР подробно ответил на критику Сергея Карякина в адрес руководства организации

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал критику российского гроссмейстера Сергея Карякина в адрес руководства организации.
Ранее Карякин заявил, что ФШР управляют из Израиля, имея в виду то, что исполнительный директор организации Марк Глуховский переехал в Израиль после начала специальной военной операции России на Украине. Напомним, в начале марта некоторые российские шахматисты, в том числе Ян Непомнящий, выигравший впоследствии турнир претендентов, подписали письмо против спецоперации.
«В целом мне кажется, что Сергей слишком близко к сердцу принял блестящую победу Яна Непомнящего в турнире претендентов. Многие пассажи Карякина я объясняю эмоциональным срывом. По-человечески понять его можно, я считаю недопуск Сергея к турниру претендентов, куда он отобрался, победив в Кубке мира, политически мотивированным и несправедливым. Но всё же спортсмен высокого уровня должен контролировать эмоции и не опускаться до прямых оскорблений своих коллег, товарищей по команде и шахматных профессионалов, вместе с которыми он много раз выступал за команду, вместе они приносили медали нашей стране. Теперь Сергей утверждает, что они — «неправильные патриоты». Удивительно такое читать, потому что патриотизм спортсмена заключается в том, чтобы приносить медали своей стране, радовать болельщиков и поддерживать традиции отечественной школы шахмат.
Сергей отлично знает, что я лично как старший тренер мужской сборной и президент федерации подавал апелляцию на решение этической комиссии ФИДЕ. Это была большая юридическая работа, которая не принесла результата, но была сделана силами федерации. Что же касается финансовой поддержки — странно слышать такое от одного из самых обеспеченных спортсменов страны, который получал беспрецедентную поддержку в течение всей своей карьеры в России начиная с 2009 года.
Проблемы шахматиста, который оказался без международных турниров, как и многие другие спортсмены нашей страны, мне очень понятны. Сейчас Карякин увлёкся общественной деятельностью, некоторое время назад пытался заняться бизнесом и организацией соревнований. Потом публично заявил о планах создания альтернативной ФИДЕ международной шахматной организации. Выглядит так, будет он пытается оставить спортивную карьеру и найти другое занятие. Я всё же надеюсь, что Сергей продолжит играть в шахматы», — цитирует Филатова ТАСС.
За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?
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