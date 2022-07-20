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Элеанор Паттерсон прокомментировала золото ЧМ. Второе место заняла украинка Могучих

Элеанор Паттерсон прокомментировала золото ЧМ. Второе место заняла украинка Могучих
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Австралийская легкоатлетка Элеанор Паттерсон, завоевавшая золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате мира в Юджине (США), прокомментировала свой успех. Паттерсон показала такой же результат, что и украинская спортсменка Ярослава Могучих (2,02 м), однако оказалась выше неё по дополнительным показателям. Могучих взяла серебряную награду.

«Я понимала, что в состоянии добиться большого успеха. Я не так много соревновалась, и прийти сюда сегодня вечером и увидеть, как хорошо выступают все эти феноменальные спортсмены… Я ошеломлена. Просто не могу поверить, что я чемпионка», — приводит слова Элеанор Паттерсон пресс-служба World Athletics.

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